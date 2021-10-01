Певица отреагировала на слухи.

Солистка украинской группы Go_A, певица Катерина Павленко отреагировала на слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации.

На соответствующий вопрос исполнительница ответила в шоу "Слава+", запись которого опубликована в YouTube.

По ее словам, она о таких слухах даже не знала.

"Ну, то, что ко мне часто проявляют интерес женщины, то это было всегда, с детства. До отношений не доходило никогда, но в плане каких-то разговоров и… доходило. Я не знаю, как на это реагировать… Нейтрально", – отметила Павленко.

Читайте такжеСолистка Go_А рассказала о любви к российским фанатамОна также рассказала о том, каким должен быть парень, чтобы стать ее бойфрендом: "Я должна быть уверенной в том, что это мой человек… Мне очень важно, чтобы меня понимали".

На вопрос о возможном романе з солистом итальянской группы Måneskin Давидом Дамиано, Павленко заявила, что это не ее типаж парней: "Мне нравятся совсем другие парни".

Группа Go_A: что известно

Украинская электрофолк-группа.

Представители Украины на "Евровидении-2021".

Заняли 5-е место в финале конкурса с песней "Шум".

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Автор: Катерина Шварц