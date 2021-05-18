Группа уже выступила / instagram.com/go_a_band
Украинская группа Go_A выступила в первом полуфинале песенного конкурса Евровидение.
Несмотря на то, что солистке Екатерине Павленко накануне стало плохо и она сдавала тест на коронавирус, ей все же удалось взять себя в руки и зажечь на сцене главного песенного конкурса.
Номер получился очень стильным и необычным. Павленко сразила наповал не только своим сильным голосом, но и яркостью.
DROP THAT BEAT! pic.twitter.com/EK9XWm4Tkz— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
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