Украинская группа зажгла на сцене в Роттердаме.

Украинская группа Go_A выступила в первом полуфинале песенного конкурса Евровидение.

Несмотря на то, что солистке Екатерине Павленко накануне стало плохо и она сдавала тест на коронавирус, ей все же удалось взять себя в руки и зажечь на сцене главного песенного конкурса.

Номер получился очень стильным и необычным. Павленко сразила наповал не только своим сильным голосом, но и яркостью.

DROP THAT BEAT! pic.twitter.com/EK9XWm4Tkz — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

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Автор: Диана Могилевич