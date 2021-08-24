Певица показала соблазнительный снимок.

Украинская певица Екатерина Павленко обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram соблазнительный снимок.

В кадре солистка группы Go_A позирует в раздельном черном купальнике на надувном дельфине, при этом эротично выгибаясь. Такой пляжный образ Екатерина дополнила темными солнцезащитными очками.

"Я и Анжела", - лаконично она подписала снимок.

"Анжела - супер, но ее закрывает свет от звезды", "Сейчас половина людей хочет быть Анжелой", "Ух, хоть на фото и вода, но это сплошной огонь", "Непревзойденная", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич