Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, что ее почти женили с победителем конкурса Евровидение 2021, солистом группы Måneskin Дамиано Давидом.
Об этом она сказала в программе "Светская жизнь".
"Евровидение - это не только три дня, а это целый год и там есть целая тусовка еврофанов, которые очень сильно полюбили. Меня там уже почти женили с вокалистом итальянской группы. То, что мы похожи с ним как брат и сестра, даже я это сейчас вижу, когда нас рисуют. Но у него есть девушка, поэтому я не буду влезать в эти отношения ", - сказала Павленко.
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Также Катя рассказала, как учила Дамиано петь песню "Шум", которую она представляла на конкурсе.
"А потом уже, когда мы встретились в финале, то они пришли к нам в гримерку и попросили меня, чтобы я научила их петь на украинском языке. Они сказали: "Мы не можем больше терпеть, нам очень нравится эта песня, мы хотим подпевать, но у нас не получается", - отметила Павленко.
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