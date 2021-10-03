По словам Екатерины Репяховой, дети Павлика еще ни разу не пришли к ним в гости.

Супруга украинского артиста Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова в инста-сториз рассказала, что старшие дети ее мужа до сих пор не пришли к ним в гости, чтобы познакомится с младшим братом Мишей.

При этом девушка не знает, почему они не хотят увидеть их младшего сына, который к тому же для Репяховой стал первенцем. Также она рассказала, что ее сестра прилетела из Израиля вместе со своими детьми, чтобы познакомиться с малышом.

Отметим, что в день рождения маленького Миши старшие дети Виктора Павлика написали радостные посты в Instagram. Например, сын Александр написал: "Добро пожаловать к нам".

Читайте такжеСМИ узнали, что принц Уильям выступил против крестин дочери брата в ЛондонеНапомним, на днях Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали лицо своего сына. Также артист говорил, что переживает из-за большой разницы в возрасте со своим младшим сыном Михаилом.

"Постоянно об этом думаю. Я понимаю, что если мне сейчас 55 лет, то когда Мише будет 20, мне - 75. Дай Бог дожить до этого возраста, я надеюсь. Катя говорит: "Доживешь"", - сказал тогда артист.

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Автор: Диана Могилевич