Артист устроил семейный фотосет с супругой и сыном.

Украинский артист Виктор Павлик обнародовал в своем инста-блоге фотографию с младшим сыном Михаилом. В этот раз певец таки решился показать лицо малыша, которого ему родила супруга Екатерина Репяхова.

"Любимый Мишутка", - подписал черно-белое фото Павлик.

"Копия и гордость отца", "Какая прелесть", "Красавчик", "Очень похожи", "Сладкий малыш", - пишут поклонники под фото.

Еще одно фото опубликовала и мама малыша Екатерина Репяхова. Она также лаконично подписала фото: "Знакомьтесь, Миша Павлик. На кого похож не спрашиваю".

Напомним, ранее Виктор Павлик сказал, что переживает из-за большой разницы в возрасте со своим младшим сыном Михаилом.

"Постоянно об этом думаю. Я понимаю, что если мне сейчас 55 лет, то когда Мише будет 20, мне - 75. Дай Бог дожить до этого возраста, я надеюсь. Катя говорит: "Доживешь"", - сказал тогда артист.

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Автор: Диана Могилевич