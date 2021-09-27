Артисту будет 75 лет, когда его младшему сыну Михаилу исполнится только 20.

Украинский певец Виктор Павлик в программе "Светская жизнь" рассказал, чем отличается отцовство в 20 и 55 лет. По его словам, сейчас он более трепетно относится к своему ребенку.

"Есть разница. Какой-то больший трепет у меня, больше ощущение отцовства к ребенку, которого я прижимаю к себе", - поделился Виктор.

Также он добавил, что хочет прожить как можно дольше, чтобы увидеть, как растет его сын Михаил, которого ему родила супруга Екатерина Репяхова.

"Постоянно об этом думаю. Я понимаю, что если мне сейчас 55 лет, то когда Мише будет 20, мне - 75. Дай Бог дожить до этого возраста, я надеюсь. Катя говорит: "Доживешь"", - добавил артист.

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По его словам, даже цыганки нагадали ему, что он будет жить до 90 лет. Поэтому он проводит утром ряд манипуляций, чтобы сохранить свое здоровье.

"Утром ем чеснок, запиваю стаканом горячей воды, овсяная каша на воде обязательно, много кофе не пью, каждое утро ем замоченные с вечера зернышка миндаля, очень полезно, потому что у них есть все витамины, пью много родниковой водички", - подытожил он.

Напомним, супруги уже успели окрестить сына Михаила. Екатерина была против, но Виктор настоял, поэтому ей пришлось согласиться на таинство крещения ребенка.

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Автор: Диана Могилевич