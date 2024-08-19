Оккупант призывает россиян не идти на войну.

В плен Вооруженных сил Украины попал российский военнослужащий, который вырос на песнях украинского рэпера Александра Ярмака.

Певец рассказал, что получил от побратимов видео допроса пленного и решил поговорить с ним. Встреча защитника Украины и российского захватчика опубликована на его YouTube-канале.

23-летний Владимир родом из Саяногорска (Республика Хакасия). Он говорит, что в начале июля "сглупил, напился" и подписал контракт с Министерством обороны РФ. Оккупант уверяет, что не хотел на войну и планировал служить в части, однако в Екатеринбурге его "просто посадили в автобус" в Ростов-на-Дону.

Видео дня

В Украине он пробыл всего три дня. Его группу "кинули "на мясо" в разведку" с заданием закрепиться на точке в Веселом, где они и попали под минометный огонь. Захватчик получил ранения в плечо, ключицу, руки и колено.

Владимир заявляет, что у него были мысли просто сбежать с фронта, но он боялся расстрела. "После обмена военнопленных будет только хуже. Отправляют либо еще раз на штурм, либо расстрел, либо в тюрьму. Ладно, меня этот вариант будет устраивать. Но там хер*чат до такого момента, чтобы ты сам снова подписал [контракт] и пошел воевать. А мне нафиг не надо, я не хочу воевать", - добавил он.

По словам оккупанта, в его деревне появился интернет только в 2018 году. Он был подростком, когда Россия захватила Крым. "Не было желания просто узнать, почему происходит война с Украиной, почему ты слушаешь мои песни, а русские люди приезжают на Донбасс убивать украинцев?" - спросил его Ярмак.

Тот ответил, что не задавался этим вопросом, а когда искал в интернете причины начала войны, то обнаружил, что "никто и не знает". За подписание контракта россиянину пообещали около 500 тысяч рублей, однако он их так и не получил. В РФ у него осталась девушка с ребенком.

"Рвите контракты, садитесь в тюрьму, пофиг. Да, может быть вы получите свои 200-500 тысяч, но какой ценой? Вы реально можете умереть, попасть в плен, либо вообще лишиться рук и ног", - обратился он к россиянам.

Оккупант расплакался, когда говорил о песне "Детская обида", признавшись, что он сирота. Он сказал, что любит песню "Сердце пацана" и напел трек "Тут мій дім".

Ярмак служит в ВСУ

Как известно, в начале полномасштабного вторжения певец пошел добровольцем и пополнил ряды Вооруженных сил Украины.

Прошлой осенью он рассказал, что возглавил связанное с управлением беспилотными летательными аппаратами подразделение.

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