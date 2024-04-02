Он пытается поддерживать связь с женой и дочерью.

Украинский певец-воин Александр Ярмак, который известен под сценическим псевдонимом YARMAK, откровенно рассказал об изменениях в отношениях с женой во время войны.

Мужчина, который с первых дней стал на защиту нашей страны и служит в ВСУ, признался, что невозможность видеть родных - это для него сложное испытание.

"Я откровенно отвыкаю от семьи. То есть хоть по телефону я говорю с женой, там часто даже на боевых говорю (сидишь иногда там в подвале и есть свободное время почему не набрать, спросить как дела), но ты отвыкаешь. Телефон - это совсем другое. Реально я такой думаю, вообще мы еще семья на химическом уровне? Эта связь разрывается", - рассказал певец в интервью Славе Демину.

Однако Александр все же пытается поддерживать связь и по возможности спешит домой или на встречу с женой и дочерью.

"Когда я приехал домой, когда ты можешь коснуться своих любимых людей, обнять. Когда ты носишь дочь на руках - все оживает в тебе. Но, когда мы долго на боевых и я долго не вижусь с семьей... Хотя они реально мне иногда едут на встречу, когда у нас есть там передислокация или что-то такое, пока группа в дороге, мы периодически можем где-то в Днепре встретиться, в Полтаве мы встречались и стараемся все же ехать на встречу друг другу, потому что я очень скучаю по ним", - добавил мужчина.

Напомним, ранее телеведущая Валентина Хамайко рассказала, как война повлияла на их отношения с мужем.

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