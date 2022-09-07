По словам Ярмака, он был готов идти воевать за Украину.

Украинский артист Ярмак, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды ВСУ, рассказал, как принял такое решение и пыталась ли его отговорить жена.

"Я за последние восемь лет сформировал себя до такого внутреннего состояния, что был психологически готов встать на защиту Родины в случае полномасштабного вторжения. С женой тоже был разговор раньше, что на случай большой войны я дома сидеть не смогу. Но одно дело готовиться, а другое дело почувствовать. Мы живем вблизи житомирской трассы и когда в первый день вторжения над нами начало все летать, я собрался в военкомат. Эта сцена выглядела как в очень драматическом фильме", - сказал музыкант в интервью УНИАН.

Также он ответил, что для него было самым сложным за время войны в Украине.

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"Желать парню без ног здоровья и сил", - сказал Ярмак.

Напомним, ранее Ярмак рассказал о своем отношении к звездам, сбежавшим за границу во время полномасштабного вторжения.

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