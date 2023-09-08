Артист, который защищает Украину, отметил, что кто-то должен был взять на себя такую ответственность.

Украинский рэпер Yarmak (Александр Ярмак) стал командиром важного подразделения на фронте. Он будет отвечать за жизнь 28 человек и управлять дронами. Артист пояснил, что решился на такой шаг, ведь война уже унесла немало патриотов.

"Это ответственное решение, потому что война забрала у нас очень большое количество прекрасных патриотов, командиров, людей компетентных. И этих людей с каждым днем в нашем войске, к сожалению, становится все меньше и меньше. Поэтому кто-то, кто проходит путь, кто-то должен начинать брать на себя ответственность. Поэтому я для себя решил, что это большая ответственность, это ответственность за жизнь 28 человек, ответственность за результаты, но кто-то это должен делать", - сказал Ярмак на шоу "20:23" с Евгением Яновичем.

Артист отметил, что начал работать с беспилотниками еще тогда, когда этим начали заниматься только СБУ и ГУР. Ярмак называет себя компетентным человеком в направлении FPV-дронов.

"Я человек компетентный, человек ответственный, могу обеспечивать свое подразделение всем необходимым", - пояснил Yarmak.

По словам рэпера, он поставил перед собой важную цель. Артист хочет, чтобы его подразделение приблизило и встретило победу. Кроме этого, Yarmak мечтает наносить врагу максимальное поражение.

Что Yarmak делает на фронте

Украинский рэпер пошел защищать Украину в начале полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала РФ. Yarmak сразу пошел в военкомат. Сначала он был гранатометчиком, а потом начал заниматься аэроразведкой.

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