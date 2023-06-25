Президент Украины Владимир Зеленский растрогал историей о своем сыне. Он редко говорит о детях, однако решил сделать исключение ради важной цели.
"Иногда в моем кабинете бывает мой сын. Иногда, но тем не менее. И больше всего его здесь интересуют вот эти шевроны - их мне передают военные, волонтеры, родные наших воинов. На фронте и в Киеве, в госпиталях, во время церемоний награждения героев в Мариинском дворце", - рассказал Зеленский.
По словам президента, его доска для шевронов заполняется, однако очень медленно. Все из-за того, что его сын приходит и иногда забирает некоторые из них.
"И я счастлив, что его интересует именно это. Наши герои, наша оборона, украинские шевроны. Уже давно я хотел сделать специальную серию публикаций в моих соцсетях – об этих шевронах. О том, откуда они. Кто их передал. Какие это подразделения", - добавил президент.
Кроме этого он отметил, что хочет рассказывать обо всем этом, чтобы дети знали, кто их защищает он оккупантов. Поэтому он начнет публиковать истории о военных, которые передают ему шевроны.
Что известно о семье Зеленского
В 2003 году Владимир Зеленский женился на Елене Кияшко (девичья фамилия первой леди). В 2004 году они впервые стали родителями. Зеленская родила дочь, которую назвали Александрой. В 2013 году она подарила мужу сына, его назвали Кириллом.
Недавно президент рассказал, где находятся его дети. По словам главы государства, его сын и дочь могли бы уехать за границу, но это было бы нечестно в отношении других людей, чьи дети идут на фронт. Кроме этого, жена Зеленского рассказала, что сейчас она живет отдельно от мужа. Первая леди объяснила, что президент ночует не дома.