Также первая леди рассказала, как проходит ее обычный день.

Первая леди Украины рассказала, почему она сейчас не живет с президентом Владимиром Зеленским. Супруги не могут проводить много времени вместе из-за полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала Россия.

В интервью The Jerusalem Post Зеленская отметила, что сейчас ее муж в целях безопасности спит в своем кабинете. Они живут отдельно, ведь первая леди находится с детьми.

Зеленский может встретиться с женой только днем. Редкие встречи первая леди называет "везением".

Видео дня

"Если нам повезет, мы встретимся за обедом в офисе. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент", - отметила Зеленская.

Также она рассказала, как проходит ее обычный день. Зеленская ходит в офис, где работает над многими проектами. Так, первая леди занимается программами, посвященными психическому здоровью и помощи жертвам домашнего насилия. Помимо этого, Зеленская дает интервью, проводит конференции по видеосвязи и телефону.

"Я не думаю, что мой день сильно отличается от дня среднестатистической украинки", - добавила первая леди.

По словам Зеленской, свой день она всегда начинает с просмотра новостей. Каждое утро она узнает, как прошла ночь и не было ли ракетных ударов.

Владимир и Елена Зеленские - что известно об их отношениях

Зеленский и Кияшко (девичья фамилия первой леди) жили в одном городе. Они познакомились, когда будущий президент учился в Криворожском институте. В 2003 году Зеленский женился на своей избраннице.

Уже в 2004 году у них родилась дочь, девочку назвали Александрой. В 2013 Зеленская родила сына, мальчика назвали Кириллом.

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