В здание попали оккупанты.

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о том, что в его дом под Гостомелем попали оккупанты. Вследствие этого место, где он жил раньше с семьей, сгорело.

Об этом Харчишин рассказал поклонникам в Facebook.

"Этот дом под Гостомелем - часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, что я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители - перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. Во время затяжного ковод-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели. Для моих детей этот дом — их дом. Их Украина", - написал Харчишин.

Певец рассказал, что пожар в доме произошел вчера, 26 марта.

"Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться. Они об этом еще не знают. Как и не знает мой старший сын, что сейчас на севере защищает свой дом ... там оставались две кошки, которых я еще несколько дней назад кормил. Я не уверен что они живы.

Черти в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу волю, наши руки, наши знания, наши умения. Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но Сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю. Гореть вам в аду, черти кацапські, пока тлеть наши дома", - рассказал солист музыкальной группы "Друга ріка".

Напомним, ранее Харчишин рассказал, что на время начала боевых действий на территории Украины 24 февраля 2022 года он находился в собственном доме в Гостомеле. Из-за того, что ситуация там была крайне опасная, он решил вывезти детей и остаться волонтерить. Его старший сын поехал в Житомир и присоединился там в ряды теробороны.

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