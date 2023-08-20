Ведущий отметил, что стоит на учете.

Известный телеведущий и продюсер Юрий Горбунов честно рассказал, пойдет ли он на фронт, если получит повестку. В интервью Алине Доротюк он отметил, что не умеет стрелять, однако если потребуется, то придется этому учиться.

"Мы же украинцы, мы живем в Украине. Когда наступит такой вариант, что уходят все - уйдут все. Я не служил в армии, я никогда не держал в руках оружия. Если это нужно будет сделать, я сделаю, в свои 53 года, и это надо будет чему-то учиться", - рассказал Горбунов.

По словам ведущего, сейчас он считает, что может сделать немало полезного для военных. Впрочем, если же всем придется идти на фронт, то пойдет и он.

"Сейчас я понимаю, что я могу больше сделать для наших военных за пределами армии. Помочь, провести, выступить. Если надо будет это делать, это все будут делать, потому что мы в таких условиях живем. Мы живем в войне и особых у нас нет", - пояснил артист.

Также Горбунов рассказал, что он не проходил какие-то курсы и не учился воевать. Он не служил в армии, потому что учился в театральном университете. По словам ведущего, поэтому он совсем не знает, что нужно делать военным.

"Я не проходил подготовительные курсы, я стою на учете, как и все мужчины. Подготовительных курсов нет, ну кроме военной подготовки еще в советской школе. Но я не служил, потому что я попал в тот период, когда в театральном институте прекратили уже брать в армию ребят, поэтому так оно все сложилось. Поэтому к этому делу я ни с какой стороны не подходил, я его не знаю. Поэтому я максимально делаю то, что я умею, то, что я могу. И пока я полезен-я это делаю. Надо будет по-другому - будет по-другому", - резюмировал Горбунов.

Напомним, также ведущий честно сказал, что думает о Виннике и его будущем.

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