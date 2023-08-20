Ведущий вспомнил начало общения с артистом, а также признался, общается ли он с ним сейчас.

Известный телеведущий и продюсер Юрий Горбунов рассказал, что думает об Олеге Виннике. В интервью Алине Доротюк артист признался, общался ли он с певцом после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Также Горбунов оценил недавнее интервью, которое внезапно решил дать Винник.

"Нет, не общались. Он не отвечал на звонки, потом я уже и не звонил. Это интервью я видел, у меня нет никакой реакции на это интервью. Ну оно ни о чем, я не знаю, какая должна быть реакция на это интервью. А больше я Олегу не звонил, Олег тоже не звонил", - рассказал ведущий.

Также Горбунов вспомнил начало общения с Винником. Как оказалось, певец тяжело шел на контакт.

"До этого мы сотрудничали. Он снимался у нас в "Скаженому весіллі", и пел вместе с Алексеем, такое у нас было рабочее сотрудничество. Хотя Олег с самого начала шел тяжело на контакт. Он не хотел сначала сниматься, он переживал, как это повлияет на его имидж. А потом согласился и не жалел", - отметил ведущий.

По словам Горбунова, он не знает, есть ли у Винника будущее в Украине. Певец почти полностью исчез из инфопространства, в сети его начали называть "молчуном" и даже "предателем".

"Не знаю. Возможно, "волчицы" все примут и скажут: "О, Олег вернулся, классно". Потому что когда его нет, вроде и не о чем говорить. Поговорили о том, что его нет, ну и нет. Вы же понимаете, что хейт и критика появляются тогда, когда ты что-то делаешь. Когда ты ничего не делаешь, то ничего нет", - резюмировал Горбунов.

Олег Винник - последние новости

После недавнего интервью, в котором Винник впервые рассказал, как и когда выехал из Украины, артист снова исчез из инфопространства. Впрочем, певца все равно иногда вспоминают другие звезды.

Да, шеф-повар Клопотенко пропесочил Винника за побег из Украины. Он отметил, что хуже всего в этой ситуации то, что певец все равно вернется в Киев.

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