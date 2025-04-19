Блогер раскрыл планы певицы, уехавшей за границу.

Известная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss, которая уехала за границу к мужу, размышляет о пополнении в семье. Знаменитость хочет во второй раз стать мамой из-за проблем в браке с мужем - музыкантом Валом Бебко.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале BespaLOVmedia украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники. Инсайдеры отмечают, что сейчас Санина и ее избранник переживают сложный период в отношениях.

Для того, чтобы спасти брак, как утверждают источники, исполнительница решилась даже на вторую беременность. Сам Беспалов высказал свое мнение об этом и отметил, что скептически относится к пополнению в семье ради сохранения отношений. Больше никаких подробностей о возможных проблемах в отношениях звезд звездный обозреватель не раскрыл.

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"Котята подслушали, что Юлия Санина рассматривает вариант пополнения в семье и уже активно работает с мужем над реализацией. По мнению певицы это может помочь в преодолении кризиса в отношениях. Очень скептически отношусь к тому, что дети способны "склеить" брак", - написал Беспалов.

Как известно, пара состоит в браке уже более 14 лет. Креативный продюсер The Hardkiss и его солистка поженились в 2011-м, а уже через четыре года на свет появился их пока единственный сын Даниил. Сейчас семья живет за границей, вероятно, в Испании. Бебко покинул Украину еще в 2022 году.

Тем временем его жена продолжала развивать карьеру в Украине. Однако в декабре стало известно, что звезда также уже живет за границей, из-за чего ей неоднократно "прилетало" от поклонников. Позже Санина прокомментировала выезд любимого из Украины. Она утверждает, что музыкант пересек границу еще до начала полномасштабного вторжения. О возвращении в Украину супруги пока что не говорили.

Напомним, ранее Санина показалась с мужем и на фоне хейта из-за выезда за границу рассказала о помощи ВСУ. Артистка опубликовала доказательства их помощи военным. На один из сборов исполнители отдали 200 тысяч гривен и обнародовали соответствующую квитанцию об этом.

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