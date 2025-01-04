Выступление артистов было запланировано на июнь 2025 года, но оно не состоится.

Украинская группа The Hardkiss, известная хитами "Корабли", "Кобра", "Маяк", сообщила, что отменяет концерт в НСК "Олимпийский" в Киеве. Участники коллектива объяснили почему их выступление не состоится.

Шоу было запланировано на 18 июня 2025 года. Несколько раз группа переносила дату концерта "Десять" и в конце концов полностью отменила его. На официальной странице в Instagram артисты назвали причину такого решения. По их словам выступление не состоится из-за продолжения военного положения в Украине и не функционирования площадки.

А также потому, что The Hardkiss ставит на паузу свою гастрольную деятельность. Музыканты и фронтвумен Юлия Санина отметили, что деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время.

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"Друзья, концерт The Hardkiss на НСК "Олимпийский" официально отменен. Мы вынуждены были принять это решение по ряду причин: продолжение военного положения, не функционирование стадиона, потеря актуальности события, а также гастрольная пауза самой группы. В течение 2024 года билетные операторы уже вернули средства большому количеству людей, которые обращались с запросом. Мы продолжаем этот процесс и в дальнейшем", - говорится в сообщении коллектива.

Участники группы попросили прощения за отмену концерта у поклонников, которые ждали их выступления. Они признались, что это решение было непростым для них, но выше перечисленные причины заставили их поступить именно так. В то же время музыканты добавили, что вскоре они порадуют фанатов новыми треками.

"Мы искренне извиняемся перед всеми слушателями, которые ждали этой встречи. Для каждого из нас, для всей команды это решение было болезненным, но необходимым. Мы признаем, что этот масштабный проект не выдержал испытаний пандемией и войной. Спасибо всем нашим слушателям за любовь и поддержку, мы посвящаем этот год созданию новой музыки, которая, надеемся, порадует и поддержит вас", - добавили The Hardkiss.

В сети поговаривают, что причиной отмены шоу стало то, что участники группы находятся за границей и не хотят возвращаться в Украину из-за войны. Как известно, в ноябре Санину заметили с мужем-музыкантом в Испании. До этого они гастролировали по Америке. С начала полномасштабного вторжения мужской состав коллектива выехал за границу. В то же время фронтвумен находилась в Украине и развивала здесь сольную карьеру, а сейчас и она покинула родину.

Напомним, ранее Юлия Санина впервые прокомментировала проблемы в The Hardkiss. Артистка также ответила, почему она решила организовать сольные концерты.

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