Артистка отреагировала на упреки в сети, что она "вывезла мужа из страны".

Фронтвумен группы The Hardkiss, известная украинская певица Юлия Санина, которую на днях захейтили в сети, ответила на упреки пользователей. Артистка впервые прокомментировала слухи, что ее муж сбежал за границу во время войны.

Как известно, исполнительница в своем Instagram поделилась кадрами с отдыха за границей. Семья в полном составе с сыном Даниилом поехала на горнолыжный курорт. Однако многие пользователи не оценили поступок звезды, которая во время войны наслаждается отпуском в горах и транслирует это в сети.

Подписчики звезды акцентировали именно на кадрах с мужем. Они были возмущены, что музыкант и участник группы The Hardkiss Вал Бебко, который сбежал за границу, не стесняется хвастаться отдыхом за границей, вероятно, в Европе. К слову, ранее Санина жила и строила карьеру в Украине, но осенью прошлого года она уехала в США, где коллектив проводил концерты. Позже, поговаривали, что семья поселилась в Испании.

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Санину захейтили и упрекнули ее за то, что она "вывезла мужа". Одна из пользовательниц написала в комментариях под фото Юлии: "Как круто, когда у женщины была возможность вывезти мужа из военной страны и не стесняется этого ни она, ни он".

Ранее артистка не комментировала подобные упреки и не комментировала выезд музыканта. Однако сейчас решила не молчать и ответила на комментарий. В частности, знаменитость заявила, что Бебко покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения.

"Никто никого не вывозил. Наша семья выехала еще до полномасштабного вторжения", - написала фронтвумен The Hardkiss.

Отметим, что Юлия Санина вышла замуж за Валерия, который является также креативным продюсером The Hardkiss, в 2011 году. В ноябре 2015 года у пары родился сын Даниил.

Напомним, ранее группа The Hardkiss отменила концерт в киевском НСК "Олимпийский". Коллектив раскрыл причину такого решения и ответил, планируют ли они давать другие концерты в Украине в ближайшее время.

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