Мужчина также рассказал, как сделал предложение любимой.

Жених известной украинской спортсменки, олимпийской чемпионки Ярославы Магучих - Назар Степанов - признался, почему не спешит жениться на легкоатлетке по прыжкам в высоту. Мужчина рассказал об отношениях со знаменитостью.

Легкоатлет сделал предложение любимой в ноябре 2023 года. Пара в отношениях уже много лет. Они познакомились еще в юности, когда занимались вместе на тренировках.

"Я влюбился в то, как она относится ко всему. Я видел, как она ведет себя на тренировках, какая она в жизни. И мне это нравилось, поэтому я влюбился в эти качества. Да, конечно, еще она и очень красивая, и я не мог пройти мимо такой девушки", - признался спортсмен в интервью для OBOZ.ua.

Видео дня

По словам Назара, предложение состоялось в Украине, в кругу самых родных людей. А обручальное кольцо, кстати, пара выбирала вместе. Когда они были в Нью-Йорке, США, то ходили в один из ювелирных магазинов, где приобрели кольцо.

"Когда мы поехали в Нью-Йорк на пару дней, где у Ярославы были запланированы съемки для журнала Vogue, то я ей сразу сказал, что пойдем в какой-то бутик выбирать тебе кольцо. Как сейчас помню, что мы пошли на Рокфеллер-стрит и недолго выбирали, все-таки с первого раза нашли удачное место и приобрели там кольцо. А потом само предложение я сделал перед родителями Ярославы. Когда мы уже вернулись и собрались в семейном кругу", - вспомнил Степанов.

Однако жениться пара не спешит. У Магучих и ее жениха пока нет планов на свадьбу. Пара ждет победы Украины в войне и пока сосредоточена на карьере.

"Не знаю когда, потому что сейчас, вы видите, все очень сложно. В нашей стране идет война, поэтому я не знаю, где и каким будет место свадьбы и когда все произойдет", - добавил спортсмен.

К слову, Ярослава завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Она выиграла соревнования в прыжках в высоту с результатом 2 метра.

Напомним, ранее фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, как война повлияла на ее отношения с иностранцем.

Вас также могут заинтересовать новости: