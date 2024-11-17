Ведущая решила уйти в безопасное место.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, как пряталась с 10-летним сыном во время утренней атаки на Украину.

Сегодня, 17 ноября, Россия осуществила массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. В общем враг запустил около 120 ракет и 90 дронов. Ведущая испугалась и быстро пошла с сыном Александром в ближайшее укрытие в метро, ничего с собой не взяв.

"Как-то "две стены" нас сегодня не успокоили. Так мы снова в метро. Но прям почувствовали себя там "новичками в классе" - прибежали под взрывы почти босые. А люди вокруг с карематами, рюкзаками, водой, одеялами и спальниками. Молодежь читает книги", - написала Маша о своих впечатлениях в Instagram.

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Она также добавила, что вместе с сыном пытались чем-то себя занять, чтобы отвлечься от стрессовой ситуации.

"Мы рассматривали карту движения ракет и желали России гореть в жгучей лаве на несколько поколений вперед", - отметила ведущая.

К слову, сейчас Ефросинина в одиночку воспитывает сына, они живут только вдвоем, ведь ее муж Тимур Хромаев служит в ВСУ. У пары также есть общая 20-летняя дочь Нана, которая учится за границей.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как ее 10-летний сын Александр испугался из-за атаки россиян.

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