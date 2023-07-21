По словам продюсера, он уже много лет вспоминает одну неприятную, но забавную историю.

Шоумен Игорь Кондратюк в разговоре со Славой Деминым вспомнил веселую историю из своего детства, однако, как он признался, ему за нее стыдно.

Как оказалось, в детстве Кондратюк часто гостевал у бабушки в селе. Однажды он сделал рогатку, вылез на акацию и первым же выстрелом убил курицу.

Шоумен говорит, что стрела случайно попала в птицу. Однако в тот момент он очень испугался, что бабушка будет его ругать, поэтому взял курицу и закопал ее на огороде.

"Нашу бабушку все боялись. Никого не били, но все боялись. Значит, она сварила картошку, поэтому все должны есть. Кто не хочет, будет сидеть и есть долго, пока не съест. И я понял, что бабушка меня повесит. Потому что надо было принести ей убитую курицу, чтобы она ее приготовила, вместо той, которую бы зарезала вечером", - вспомнил шоумен.

Он добавил, что бабушка каждый вечер пересчитывала своих курей. В этот момент ему было очень страшно. Он боялся, что бабушка таки не досчитается одной.

Однако Кондратюку повезло. Бабушка, пересчитывая 100 куриц, не заметила пропажи.

"Эту историю я вспоминаю точно. Тогда думал, зачем я это сделал", - с улыбкой рассказал шоумен.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия и за что он живет.

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