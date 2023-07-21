По словам продюсера, у него были накопления.

Украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк прославился благодаря программе "Караоке на Майдане". После - он стал судьей вокального шоу "Х-фактор". За годы работы на телевидении он успел заработать достаточно денег, чтобы обеспечить сво будущее и будущее своей семьи.

Как рассказал Кондратюк в интервью Славе Демину, сейчас он находится на пенсии. От государства он ежемесячно получает сумму до 10 тысяч гривень. Однако живет он именно на свои накопления.

"У мене не минимальная пенсия. Она у меня достаточно приличная. Но если сравнить ее с пенсией суддей, то она мизерная", - сказал Кондратюк.

Демин поинтересовался, инвестировал ли Кондратюк деньги во время пика своей популярности или, возможно, вкладывал их в недвижимость, но продюсер четко ответил, что нет.

"Лет 15 назад было дико покупать акции, облигации", - отметил Кондратюк.

Также он рассказал, что его супруга работала финансистом, однако, по его словам, вести несколько фирм и заниматься там бугалтерией и быть инвестиционным финансистом - разные вещи.

Напомним, ранее Кондратюк призвал забыть об Ани Лорак.

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