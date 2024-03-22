Она отметила, что для нее ничего не изменилось после начала войны.

Певица-предательница Таисия Повалий, которая недавно получила гражданство страны-агрессора и даже показалась с паспортом РФ, снова поразила цинизмом.

В 2022 году она спела "Песня о рушнике" на украинском языке перед оккупантами на сцене, которая была украшена георгиевскими лентами. Тогда украинцы возмутились таким поведением путинистки, однако только на днях она прокомментировала свое выступление. Повалий подчеркнула, что война для нее ничего не изменила.

"Я готовилась к этому выступлению, потому что для меня было важно - выйти в День победы и исполнить песню на украинском языке. Потому что для меня с тех пор ничего не изменилось. Все перевороты, революции - они для кого-то, но не для всех украинцев", - сказала предательница еще одному стороннику диктатора Борису Корчевникову.

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Повалий, которая родилась в Киевской области, а сейчас пропагандирует преступную политику диктатора и заявляла, что считает себя "русской украинкой", подчеркнула о своей "миссии продолжать объединять братские народы".

"Я прямо горжусь своим выступлением", - подчеркнула предательница.

Напомним, ранее украинский продюсер Елена Мозговая резко высказалась о Повалий. Она отметила, что путинистка потеряла связь со своим родом и с ней уже никогда не захочет общаться ни один украинец.

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