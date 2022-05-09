Повалий оскандалилась своим выступлением в РФ.

Украинская певица Таисия Повалий, которая упорно молчит о войне в Украине, выступила на концерте в Москве, приуроченному Дню победы.

Так, она вышла на сцену в белом длинном платье и исполнила украинскую песню "Пісня про рушник".

Видео ее выступления разлетелось по сети. Поклонники обратили внимание на то, что сцена, на которой пела Повалий, украшена георгиевскими лентами. Пользователи сети отметили, что это верх цинизма.

Пока в Украине идет полномасштабная война, подло развязанная Россией, Повалий поет на кремлевской сцене украинскую песню.

При этом в зале сидели российские генералы, отдававшие приказы убивать ее сограждан.

Напомним, Таисия Повалий до сих пор молчит о войне в Украине. С 24 февраля они ни разу не прокомментировала нападение РФ. В связи с этим телеведущая Катя Осадчая предложила отобрать у Повалий украинский паспорт.

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