Она не скрывает свою любовь ко всему русскому.

Предательница Таисия Повалий недавно сделала циничное заявление, сказав, кем она все же себя считает.

Оказалось, что путинистка, которая родилась в Киевской области, а сейчас пропагандирует преступную политику диктатора, считает себя "русской украинкой". Она также подчеркнула, что считает своей миссией объединять два государства, ведь, якобы у Украины и РФ "одна культура".

"Я хочу выпустить украино-российский альбом. Там будут и украинские, и русские песни. Вы знаете, это моя миссия. Я же русская украинка. Я советско-русская украинка!" - цинично сказала Повалий в интервью для одного из росСМИ.

Позиция Таисии Повалий относительно войны в Украине

Таисия Повалий уже много лет живет в стране-агрессоре с мужем-продюсером Игорем Лихутой. В прошлом году 24 августа она официально получила гражданство России и не комментировала агрессию России против Украины.

Сейчас она активно поддерживает режим Кремля и выступает перед оккупантами, исполняя украинские песни.

В прошлом месяце Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении певице Таисии Повалий, которая призвала Россию захватить всю Украину.

Напомним, ранее предательница Повалий пожаловалась на бедность в России.

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