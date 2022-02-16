По словам Дорофеевой, Вова не знал, что она его фотографирует обнаженным.

Недавно всю сеть облетели фотографии обнаженного украинского артиста Владимира Дантеса, а фотографировала его супруга Надя Дорофеева.

В программе "ЖВЛ" певица призналась, что Владимир не знал, что она его снимает: "Я - неидеальная девочка, какой меня, возможно, воспринимают. Хочется сделать что-то такое. Тем более это был прикол. Вова не знал, что я его фотографирую. Потому что мы неидеальные. Мы все - люди. Мы любим прикалываться. Конечно, немного эротическое фото, но ведь прикольно".

Отметим, изначально Надя сфотографировала Вову лежащим на кровати в обнаженном виде. На снимке было видно только его ягодицы. Чуть позже звезда поделилась более откровенным фото. Она опубликовала снимок, на котором видно голого Дантеса в полный рост, но прикрыто наклейкой интимное место.

Напомним, ранее Надя Дорофеева "заподозрила" Владимира Дантеса в измене.

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