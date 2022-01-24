Владимир Дантес потроллил свою супругу.

Украинский артист Владимир Дантес опубликовал в своем инста-блоге шутливый пост о том, как его супруга Надя Дорофеева приехала на студию, чтобы проверить, не изменяет ли он ей.

"Приехала проверять не тр***ю ли я секретаршу в офисе. Надя забыла, что у меня нет секретарши, но не знала, что тут симпотный охранник", - пошутил Дантес.

На такой пост отреагировала и сама Дорофеева: "Да, охранник ниче такой".

Читайте такжеАнита Луценко впервые показала романтические фото с мужем-красавчикомКроме того, Дантес добавил фотографию, на которой сидит вместе со своей женой на диванчике. А на заднем фоне горит надпись "Dantes team".

"Дорофееву в секретарши к Дантесу", "Нужен кастинг секретарш", "Как кадр из фильма про маньяка и заложницу", "Доверяй, но проверяй", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Дантес едва спрятал свой половой орган за Дорофеевой и сказал, куда идти моралистам.

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