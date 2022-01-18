Супруги показали слишком откровенное фото.

Украинские артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес отдыхают в Мексике, откуда и показывают "летние" фотографии.

На днях Надя похвасталась фото с Владимиром, на котором засветились его обнаженные ягодицы. Фолловеры тогда раскритиковали звездную пару.

В этот раз артист решил ответить всем хейтерам и "запостил" еще более откровенную фотографию. В кадре Надя делает сэлфи напротив зеркала, а полностью обнаженный Вова стоит за ней. При этом певица едва прикрывает его половой орган.

Читайте такжеВедущая 1+1 Маричка Падалко в жакете на голое тело взбудоражила сеть"Место, куда нужно идти моралистам. Нах**на вы жалуетесь?", - подписал снимок Дантес.

"Покажи, покажи, покажи", "Что за нелюди такие? Верните голого Дантеса", "Потри страницу и ощути аромат", "Человек без комплексов", "Обожаю, как Вова вопросы решает", - поклонники поддерживают Дантеса в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала утреннее фото с обнаженным Дантесом.

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