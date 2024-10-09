Он также рассказал, удалось ли им помириться после того, как он ушел из дома.

Вдовец певицы Нины Матвиенко - художник Петр Гончар - впервые рассказал о причине завершения их отношений.

Известно, что пара прожила в браке 40 лет. Мужчина признался, что влюбился в голос женщины, а за годы вместе были разные периоды. Более того, иногда они сильно ревновали друг друга.

"Была ревность! Я ревновал! Поклонников было очень много. Да и она меня ревновала, потому что я любил красоту", - рассказал Петр в программе "Говорит вся страна".

Гончар добавил, что инициатором развода с артисткой в 2021 году был он. Тогда это было эмоциональное решение, сейчас же мужчина говорит так:

"Когда все было сделано - дети есть, выросли, появились внуки, есть где жить, за что жить, я принял такое решение. Нина это поняла. Я просто эгоистично это сделал... Я просил прощения. Первые годы мы, может, конфликтовали на этом уровне, а потом смирились и общались".

Также Петр отметил, что когда решил съехать от Матвиенко, то это была с его стороны измена.

К слову, певица Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Женщине было 75 лет, а причиной смерти стала болезнь. Похоронили украинскую легендарную звезду на Зверинецком кладбище в Киеве.

Напомним, ранее в годовщину смерти матери Тоня Матвиенко растрогала обращением к ней.

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