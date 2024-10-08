Тоня Матвиенко почтила память родного человека в первую годовщину смерти.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко почтила память своей покойной матери - легендарной артистки Нины Матвиенко. В годовщину смерти она публично обратилась к родному человеку, которого не стало 8 октября 2023 года.

Тоня посвятила матери трогательный пост в своем Instagram. Она опубликовала черно-белое фото Нины Митрофановны и призналась, что до сих пор не может оправиться от потери. По словам певицы, ей трудно было ходить на кладбище, встречаться с людьми, которые напоминали о смерти матери и убирать ее вещи из дома. После потери родного человека Тоня говорит, что научилась еще больше ценить всех близких.

"Уже год, как вас нет... Мое душевное состояние и шок можно было передать разве что с ощущением, когда я узнала, что началась война. Опустошенная и выжатая как тряпка. Моя жизнь изменилась навсегда. Я знаю что такое потеря, и знаю, что такое ценить. Я не могла ходить на кладбище и не убирала ваши вещи дома. Сначала не хотелось нигде появляться, потому что люди вспоминали вас, а для меня это было как по живому", - поделилась исполнительница.

Видео дня

Также Тоня обратилась к покойной знаменитости и рассказала, что изменилось за последний год. В частности, она вспомнила, что Нину Митрофановну посмертно наградила знаком отличия "Национальная легенда Украины". Также ее внуки не стояли на месте и старшая Ульяна уже основала свое дело, а младшая Нина впервые выступила на большой сцене.

"У нас все хорошо. Вас президент посмертно отметил наградой "Национальная легенда Украины", а Нинусик спела впервые со мной на сцене. Ульяна основала свой проект, счастлива с Юрой. Арсен затеял дома ремонт, вам бы точно понравилась ванная. Очень соскучилась. Любим, уважаем и, конечно, слушаем", - подытожила Матвиенко.

К слову, Нина Матвиенко умерла год назад 8 октября на 76-м году жизни. Причиной смерти стала болезнь. Жизнь артистки забрал рак. Похоронили украинскую звезду на Зверинецком кладбище в Киеве.

Напомним, ранее певица Алла Кудлай рассказала, как переживает смерть подруги Нины Матвиенко.

Вас также могут заинтересовать новости: