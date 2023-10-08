8 октября ушла из жизни Нина Матвиенко - рассказываем биографию легендарной артистки.

8 октября 2023 года стало известно, что умерла Нина Матвиенко - легендарная певица и народная артистка. Мастерица не дожила до своего 76-го дня рождения всего 2 дня. О её скоропостижной кончине сообщила дочь Антонина.

Нина Матвиенко прославилась узнаваемым голосом и талантливым исполнением украинских народных песен. Её называли "украинским соловьем". Певческий стаж Нины Матвиенко составляет более 50 лет, а репертуар составляет сотни песен, среди которых нет ни одной российской. Мы рассказали, какими были жизнь и творчество великой артистки.

Творчество и биография Нины Матвиенко

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области. Она была пятым ребенком из одиннадцати. Семья Матвиенко была бедной и отдала дочь учиться в школу-интернат для детей из многодетных семей. Нина вспоминает, что у её мамы был чудесный голос, и от неё девочка получила любовь к народным песням.

Сразу после окончания интерната юная Нина устроилась на работу на завод "Химмаш", имея мечту стать артисткой. На зарплату она пошила себе пальто, в котором поехала в Киев на пробу в народный хор им. Веревки. Её взял. Так в 1968 году началась музыкальная карьера Нины.

В хоре Григория Веревки Матвиенко выступала более 20 лет, в течение которых ездила на всесоюзные музыкальные конкурсы и мировые гастроли. Советская власть в некоторое время запрещала артистке покидать страну. Её обвиняли в украинском национализме из-за отсутствия в репертуаре песен на русском языке. На это Матвиенко отвечала: "Хотите русской песни – Зыкину слушайте…"

В 1985 году Нина Митрофановна стала народной артисткой УССР, а в 1988 году получила престижную национальную премию имени Тараса Шевченко. Матвиенко ежедневно и много работала, постоянно выступала на концертах и творческих вечерах, делала записи для радио и телевидения.

В 1975 году Матвиенко заочно закончила филологический факультет КНУ им. Т. Шевченко. Она увлекалась сбором украинских фольклорных произведений и народных песен, печатала собственные стихи и эссе, а в 2003 году издала биографическую книгу "Ой, вспашу нивку широкую".

С 2004 года Нина Матвиенко принимает участие в политической жизни Украины. В 2006 году получила звание "Героя Украины". После событий Евромайдана она критиковала его лидеров, но в 2022 году резко осудила военное вторжение РФ в Украину и предупредила российских военных о расплате.

Семья Нины Матвиенко

В 1971 году Нина Митрофановна вышла замуж за художника Петра Гончара. В браке артистка прожила до самой смерти. У пары есть старшие сыновья Иван и Андрей, и младшая дочь Антонина. Иван Гончар постригся в монахи, а Андрей стал художником, как и отец. Антонина Матвиенко пошла по стопам матери и стала певицей в народном жанре.

Нина Матвиенко - интересные факты

За долгую жизнь Нины Матвиенко с ней случилось много интересных событий.

До совершеннолетия Нина не отмечала и не получала подарки на дни рождения. Будущая звезда провела детство в интернате, где на праздник ей давали лишь несколько конфет.

После окончания интерната Матвиенко работала крановщиком на заводе, чтобы заработать на жизнь, но не оставляла мечту стать артисткой. Работа на заводе была вредной для здоровья и физически сложной.

В юности Матвиенко занималась спортом: играла в волейбол и баскетбол, метала гранаты.

Трое детей Нины обращались к своей матери на "Вы".

Нина Матвиенко призналась, что происходит из древнего рода княгини Ольги.

Нина Матвиенко была не только талантливой певицей, но также актрисой театра и кино. Она снялась в фильмах "Соломенные колокола" и "Пропала грамота", телеспектакле "Маруся Чурай", радиоспектакле "Лесная песня" и выступала в американском театре La Mama в Нью-Йорке. Также Нина была театральным режиссером музыкального спектакля "Под солнцем" с участием японского танцовщика Тадаши Эндо.

Нина Митрофановна охотно выступала на сцене совместно с современными украинскими группами и певцами, такими как ТНМК и Монатик.

Репертуар артистки составляет более 250 произведений - это народные песни, молитвы, колыбельные, щедривки, веснянки, танцевальные и юмористические номера.

Фанаты артистки поражались молодым внешним видом Нины Матвиенко. Артистка всегда выглядела младше своего возраста. Своим секретом молодости она называла отказ от мяса и алкоголя, а также любовь к украинскому борщу. Артистка также отращивала длинные волосы и ухаживала за ними.

Нина Матвиенко регулярно выступала на родной Житомирщине и каждый год приезжала в Новоград-Волынский на фестиваль "Лесины источники".

Редакция УНИАН выражает соболезнование родным, друзьям и коллегам Нины Митрофановны.

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