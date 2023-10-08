8 октября 2023 года стало известно, что умерла Нина Матвиенко - легендарная певица и народная артистка. Мастерица не дожила до своего 76-го дня рождения всего 2 дня. О её скоропостижной кончине сообщила дочь Антонина.
Нина Матвиенко прославилась узнаваемым голосом и талантливым исполнением украинских народных песен. Её называли "украинским соловьем". Певческий стаж Нины Матвиенко составляет более 50 лет, а репертуар составляет сотни песен, среди которых нет ни одной российской. Мы рассказали, какими были жизнь и творчество великой артистки.
Творчество и биография Нины Матвиенко
Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области. Она была пятым ребенком из одиннадцати. Семья Матвиенко была бедной и отдала дочь учиться в школу-интернат для детей из многодетных семей. Нина вспоминает, что у её мамы был чудесный голос, и от неё девочка получила любовь к народным песням.
Сразу после окончания интерната юная Нина устроилась на работу на завод "Химмаш", имея мечту стать артисткой. На зарплату она пошила себе пальто, в котором поехала в Киев на пробу в народный хор им. Веревки. Её взял. Так в 1968 году началась музыкальная карьера Нины.
В хоре Григория Веревки Матвиенко выступала более 20 лет, в течение которых ездила на всесоюзные музыкальные конкурсы и мировые гастроли. Советская власть в некоторое время запрещала артистке покидать страну. Её обвиняли в украинском национализме из-за отсутствия в репертуаре песен на русском языке. На это Матвиенко отвечала: "Хотите русской песни – Зыкину слушайте…"
В 1985 году Нина Митрофановна стала народной артисткой УССР, а в 1988 году получила престижную национальную премию имени Тараса Шевченко. Матвиенко ежедневно и много работала, постоянно выступала на концертах и творческих вечерах, делала записи для радио и телевидения.
В 1975 году Матвиенко заочно закончила филологический факультет КНУ им. Т. Шевченко. Она увлекалась сбором украинских фольклорных произведений и народных песен, печатала собственные стихи и эссе, а в 2003 году издала биографическую книгу "Ой, вспашу нивку широкую".
С 2004 года Нина Матвиенко принимает участие в политической жизни Украины. В 2006 году получила звание "Героя Украины". После событий Евромайдана она критиковала его лидеров, но в 2022 году резко осудила военное вторжение РФ в Украину и предупредила российских военных о расплате.
Семья Нины Матвиенко
В 1971 году Нина Митрофановна вышла замуж за художника Петра Гончара. В браке артистка прожила до самой смерти. У пары есть старшие сыновья Иван и Андрей, и младшая дочь Антонина. Иван Гончар постригся в монахи, а Андрей стал художником, как и отец. Антонина Матвиенко пошла по стопам матери и стала певицей в народном жанре.
Нина Матвиенко - интересные факты
За долгую жизнь Нины Матвиенко с ней случилось много интересных событий.
- До совершеннолетия Нина не отмечала и не получала подарки на дни рождения. Будущая звезда провела детство в интернате, где на праздник ей давали лишь несколько конфет.
- После окончания интерната Матвиенко работала крановщиком на заводе, чтобы заработать на жизнь, но не оставляла мечту стать артисткой. Работа на заводе была вредной для здоровья и физически сложной.
- В юности Матвиенко занималась спортом: играла в волейбол и баскетбол, метала гранаты.
- Трое детей Нины обращались к своей матери на "Вы".
- Нина Матвиенко призналась, что происходит из древнего рода княгини Ольги.
- Нина Матвиенко была не только талантливой певицей, но также актрисой театра и кино. Она снялась в фильмах "Соломенные колокола" и "Пропала грамота", телеспектакле "Маруся Чурай", радиоспектакле "Лесная песня" и выступала в американском театре La Mama в Нью-Йорке. Также Нина была театральным режиссером музыкального спектакля "Под солнцем" с участием японского танцовщика Тадаши Эндо.
- Нина Митрофановна охотно выступала на сцене совместно с современными украинскими группами и певцами, такими как ТНМК и Монатик.
- Репертуар артистки составляет более 250 произведений - это народные песни, молитвы, колыбельные, щедривки, веснянки, танцевальные и юмористические номера.
- Фанаты артистки поражались молодым внешним видом Нины Матвиенко. Артистка всегда выглядела младше своего возраста. Своим секретом молодости она называла отказ от мяса и алкоголя, а также любовь к украинскому борщу. Артистка также отращивала длинные волосы и ухаживала за ними.
- Нина Матвиенко регулярно выступала на родной Житомирщине и каждый год приезжала в Новоград-Волынский на фестиваль "Лесины источники".
Редакция УНИАН выражает соболезнование родным, друзьям и коллегам Нины Митрофановны.