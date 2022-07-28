Музыкант отказался от сотрудничества с Юрием Бардашем из-за того, что тот поддержал войну в Украине.

Украинский музыкант Wellboy, который в июле 2022 года заявил о прекращении сотрудничества со своим продюсером Юрием Бардашем из-за того, что тот поддерживает Россию, рассказал о своей работе сегодня. В интервью "Суспільному" автор легендарного хита "Гуси" признался, что Бардаша уже нашли кем заменить.

"У меня остался саундпродюсер Женя Триплов, и это для меня самое главное. Мне с этим человеком по дороге, и сейчас он исполняет обязанности моего продюсера. Моя позиция и позиция моей команды: война — это зло", - поделился Wellboy.

По информации артиста, поклонники по-разному отреагировали на его решение отказаться от дел с путинистом Бардашем.

"Многие артисты говорили мне: конечно, Юра подонок, но делай, пиши музыку, все будет круто! Мое фан-сообщество очень странное. Подходит, например, женщина и говорит: "Мои дочери вас слушают!" И подходят девушки, которые говорят: "Ой, моя мама вас так обожает!" Но я вижу по комментариям, что люди поддерживают мою позицию и в отношении войны, и в отношении Бардаша. Кто-то, конечно, писал: "Ты ничего не сможешь без Бардаша, это он сделал из тебя звезду, вкладывал деньги". Друзья, здравствуйте. "Ворогів на ножі" - оп и десятое место в трендах. Много отзывов от людей, от военных", - делится исполнитель.

Напомним, экс-продюсер WELLBOY Юрий Бардаш сравнил Украину с фашистской Германией.

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