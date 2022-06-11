Украинский певец представил композицию на выступлении в Варшаве.

Известный украинский артист Антон Вельбой, который известен публике под псевдонимом Wellboy, присоединился к благотворительному европейскому туру от "Квартал 95". Первое выступление в рамках тура прошло 10 июня в Варшаве.

Там певец представил первую за несколько месяцев песню. Композиция получила название "Ворогів на ножі". Видео выступления опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная".

Кроме того, Wellboy исполнил со сцены свои культовые хиты "Гуси", "Вишні" и "Nozzy Bossy".

Отмечается, что деньги, собранные во время благотворительного европейского тура "Life will win" потратят на то, чтобы купить рентген-прозрачные операционные столы для больниц Украины.

Напомним, Павел Зибров довел до слез новой песней о войне, а в клипе показал разрушенные города.

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