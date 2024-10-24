Денис Повалий возмущен решением украинского суда.

Сын певицы-предательницы Таисии Повалий, которая поддерживает войну в Украине и политику Кремля, отреагировал на взыскание в пользу государства имущества у артистки. Он заявил, что не согласен с решением суда.

Как известно, накануне Высший антикоррупционный суд решил конфисковать у путинистки авто марки BMW, 7 земельных участков в Киевской области, жилой дом и домовладение. Кроме того, ее лишили прав на 9 песен.

По мнению Дениса, который, кстати, сбежал в Европу, нельзя у человека просто брать и забирать имущество только из-за его позиции. Однако он, очевидно, забыл, что так называемая позиция его матери - это убийство украинцев и уничтожение нашего государства. Правда, Повалий не считает это убийством, а называет в стиле кремлевской пропаганды "спасением".

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Мужчина отметил, что в доме, который хотят конфисковать живут другие люди. Они, по его словам, не разделяют позицию певицы. В дополнение, Денис выдал порцию бреда, указав, что решение ВАКС - это якобы "советский метод". А также добавил, что судьям стоит обратить внимание на других "коррупционеров".

"У нас есть пять дней, чтобы подать апелляцию. Это такой намек, чтобы все сидели и молчали? Неужели только за позицию человека могут лишить всего? Понимаю, что она вызывает возмущение у многих, но, во-первых, ее не разделяют все жители дома, который собрались "отжать", во-вторых, возможно, все же немного не там ищут настоящих коррупционеров? И как можно одновременно бороться с советской символикой и действовать такими совковыми методами? Против чего тогда воюем? У меня только вопросы и никакого ответа...", - написал Денис в своем Instagram.

К слову, предательница уже много лет живет и работает в РФ и даже стала гражданкой страны-агрессора. Таисия постоянно подпевает российской пропаганде и поддерживает путинский режим. Она регулярно высказывается о войне, называя ее так называемой "СВО". Что касается ее сына, то сначала не поддерживал позицию матери. Однако и он впоследствии начал оправдывать захватчиков и говорить бред о вторжении россиян.

Напомним, ранее предательница Повалий высказалась об Алле Пугачевой. Она вступилась за примадонну.

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