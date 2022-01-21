Певица похвалилась "самыми вкусными на Земле отбивными из домашней курочки".

Украинская певица Оля Полякова побывала у косметолога на процедурах и показала результат на видео.

Ролики во время процедур и после исполнительница поделилась в Instagram-сторис.

"После процедур на лице я выгляжу на 16 лет!" – заявила Полякова.

На этом же видео она засветила застолье у себя дома, на котором присутствовала ее старшая дочь Маша.

"А вот и мои 16-летние друзья, – прокомментировала Полякова. – Мы едим картошечку в мундирах, капусту по-корейски и самые вкусные на Земле отбивные из моей домашней курочки. И еще перепелиные яйца с моей фермочки. Вот так".

Читайте также17-летняя дочь Оли Поляковой показала редкое фото своего парня-красавчикаРанее Полякова показывала, как отдыхает на загородной даче: печет, гуляет с дочкой и греется у камина.

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