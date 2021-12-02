Падалко вібралась в Египет со всей своей семьей.

Украинская телеведущая Маричка Падалко отправилась в отпуск со своим супругом и тремя детьми. По словам звезды 1+1, долгое время они не могли всей семьей отправиться заграницу, и вот сейчас этот момент настал.

"Впервые за 10 лет мы выбрались впятером в заграничный отпуск. По разным причинам у нас не получалось выполнить этот план длительное время. И мы решили, что если в конце концов не решимся, то дождемся, что дети совсем вырастут и будут путешествовать без нас", - рассказала Маричка.

Читайте такжеТемнокожий танцор Поляковой отреагировал на слухи об их романеНа одном из фото Маричка позирует со своими детьми - дочерьми Марией и Екатериной и сыном Михаилом, а на втором - с супругом Егором Соболевым.

На снимке с мужем Падалко выглядит очень счастливой. Она позирует в купальнике, а сзади стоит Егор и обнимает ее.

"Маричка, вы и ваша семья просто непревзойденны", "Красивые и очень счастливые", "Супер, когда собираются родные", "Какие вы красивые, хорошего вам отдыха", - пишут поклонники.

Напомним, ранее ведущая 1+1 Маричка Падалко показалась обнаженной.

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Автор: Диана Могилевич