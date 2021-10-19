Ведущая пришла сделать маммографию и рассказала о ее важности.

Украинская ведущая Маричка Падалко ежегодно делает маммографию. В своем Instagram она рассказала не только о важности этой процедуры, но и отметила, что сейчас ее можно сделать бесплатно.

"Сходить на маммографию - это не так увлекательно, как на концерт или в парикмахерскую. Но это важно! И может быть бесплатно. Если вам кажется, что вы часто видите меня у этого аппарата, то это только кажется - так быстро летит время. Делаю каждый год. И сплю спокойно", - написала Маричка.

Такой текст она сопроводила откровенным фото, на котором предстала обнаженной. При этом грудь Падалко прикрыла руками, а волосы собрала в хвостик.

Напомним, ранее Маричка Падалко похвасталась своей подросшей дочерью.

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Сначала она работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Завтрак +", которая была в эфире в 2006-2008 годах.

В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Позже вела рубрику "Мамин дневник" в этой программе. Вместе с Егором Гордеевым вела выпуски ТСН в рамках утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах.

В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Также Маричка замужем за Егором Соболевым и имеет троих детей - Михаила, Марию и Екатерину.

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Автор: Диана Могилевич