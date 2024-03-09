Певица находится на последних сроках беременности.

Украинская певица Джамала получила награду Национальной премии имени Тараса Шевченко за альбом "Qirim", премьера которого состоялась в 2023 году.

"Знаете, альбом "Qirim" испытал много страданий на пути к тому, как его услышал мир. Но сегодня мы отмечаем эту запись. Крымские татары, украинцы страдают веками, но я уверена – праздник в нашем доме состоится", - сказала Джамала.

Во время награждения она процитировала строки из стихотворения Тараса Шевченка "І Архімед, і Галілей". Прямо со сцены она сказала:

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"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі"

Как сообщает издание "Таблоид", таким образом певица рассекретила пол третьего ребенка. Отмечается, что у Джамалы и ее супруга Сеит-Бекира Сулейманова родится третий сын.

Отметим, у пары уже есть двое детей - 5-летний Эмир и 3-летний Селим. О третьей беременности артистка сообщил в феврале 2024 года, в день финала Нацотбора на Евровидение-2024.

Напомним, в третий раз отцом станет и хореограф Макс Чмерковский. Его супруга Пета сделала ему сюрприз и сообщила о беременности по видеосвязи.

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