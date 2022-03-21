Украинка долгое время жила и строила карьеру в России.

40-летняя украинская певица Вера Брежнева после начала войны России против Украины покинула страну и осудила действия российских властей.

Брежнева, которая долгое время жила и работала в РФ, находится в Польше и помогает украинским беженцам.

"Ночью снились танки, взрывы и разрушенные дома, и хотелось верить, что это сон, но я очнулась, а реальность в Украине еще страшнее", – рассказала певица.

В своем Instagram она сообщила, что приехала туда со своей дочерью. Однако не указала, с какой именно.

Напомним, их у Брежневой две – 20-летняя Соня и 12-летняя Сара Киперман. Сара – дочь первого официального мужа Веры Брежневой Михаила Кипермана. Отцом Сони является Виталий Войченко, с которым Вера прожила несколько лет в гражданском браке. На данный момент певица замужем за продюсером Константином Меладзе.

Известно, что артистка в Центре помощи занимается сбором гуманитарной помощи для беженцев по всей Европе.

"Завтра утром я снова в пункте, который ближе к нам. Дочь на этот раз беру с собой. Поэтому присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждет особенно", - сообщила Брежнева.

"Эта работа не оплачивается, но она кроме усталости приносит очень большую пользу", - отмечает Брежнева.

Брежнева отметила, что "мы сейчас все вместе проходим испытания на человечность".

"Волонтерство в разных проявлениях – это чаще всего неблагодарный труд. Не ждите благодарности, если есть порыв – делайте, если нет – другой мотивации не существует. Поэтому если делать, то просто искренне. Я так поступаю просто потому, что не могу иначе", – добавила звезда.

Отметим, Вера Брежнева с первых дней войны поддерживает Украину. Ранее она рассказала, что в Киеве под обстрелами находились члены ее семьи. В частности, муж и мама. Певица призвала россиян остановить войну. Хотя, по ее словам, раньше не делила украинцев и россиян на разные народы.

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