Ведущий со своей супругой готовятся к появлению на свет общего первенца.

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена - журналистка и бизнесвумен Екатерина Полтавская - совсем скоро станут родителями. Супруги рассекретили, как решили назвать будущего малыша.

На днях пара устроила гендер-пати, на котором узнала пол ребенка. Оказалось, что у Остапчука и Полтавской родится сын. После известия об этом влюбленные сразу начали выбирать имя для мальчика.

По словам Екатерины, еще до того, как они узнали пол у них с мужем уже были некоторые варианты имен. Поэтому, выбор знаменитостей пал на имя Тимофей.

Видео дня

"Наш Тим! Тимофей! Приехали посмотреть на малыша. У него уже видео больше, чем у нас", - написал ведущий в своем Instagram.

В дополнение в своих соцсетях Екатерина ответила, будет ли присутствовать на родах Владимир. Пара пришла к согласию в этом вопросе, и они решили выбрать для себя партнерские роды. Следовательно, шоумен будет поддерживать любимую во время появления на свет сына.

"Да (у нас будут партнерские роды - УНИАН). В этом вопросе других вариантов быть не может для меня", - отметила Полтавская.

Как известно, ведущий и бизнесвумен в отношениях с октября 2022 года. Они поженились в феврале этого года и пока не устраивали громких празднований. У них была скромная роспись. А сейчас супруги готовятся стать родителями. Для Екатерины будущий ребенок - первенец, а у Владимира уже есть двое детей от первого брака, которые живут за границей.

Напомним, ранее Владимир Остапчук ответил, поддерживает ли связь с детьми от первого брака.

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