Сын и дочь ведущего живут за границей.

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук впервые за долгое время заговорил о своих детях от первого брака с Еленой Войченко. Шоумен ответил, общается ли с сыном и дочерью.

Как известно, на днях знаменитость сообщил, что в третий раз станет отцом. На фоне этого подписчики поинтересовались, участвует ли в жизни старших детей звездный папа. Стоит указать, что сейчас Остапчук находится в браке с журналисткой Екатериной Полтавской, они живут в Киеве.

В то же время его бывшая вместе с детьми живут в Канаде. Следовательно, шоумен после начала полномасштабного вторжения ни разу не виделся с сыном и дочерью.

Видео дня

На вопрос поклонников о том, поддерживает ли Владимир связь с Эваном и Эмилией, он отметил, что не прекращал общение с детьми. По его словам, он не показывает сына и дочь в соцсетях из-за договоренности с Войченко.

"Неделю назад Эван читал мне на английском. Я в шоке, потому что в шесть лет даже на украинском так не читал. А Эмилия уже совсем взрослая", - отметил ведущий.

Остапчука часто упрекают, что он якобы бросил детей, разводился с бывшими и уже в третий раз женился. Поэтому подписчики и на этот раз решили задать ироничный вопрос о детях шоумена. Они поинтересовались, хватит ли знаменитости денег для обеспечения троих детей.

На это Владимир ответил лаконично и отметил, что "прямо всех" детей содержать не сможет, но "на своих хватит".

Личная жизнь Остапчука - что известно

В браке с Войченко знаменитость был 13 лет. О своем разрыве они объявили в 2020 году. Пара разошлась со скандалами и долго не могла наладить общение.

Затем Владимир женился на нотариусе Кристине Горняк. Влюбленные были в отношениях 2 года, но также развелись. Горняк и Остапчук до сих пор не пришли к согласию относительно общего имущества.

С Полтавской ведущий закрутил роман в октябре 2022 года. Пара обручилась в феврале этого года, и сейчас они ждут рождения ребенка.

Напомним, ранее жена Остапчука рассказала, как сообщила мужу о беременности.

Вас также могут заинтересовать новости: