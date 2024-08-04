Ведущий совсем скоро в третий раз станет отцом.

Известный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук поделился потрясающей новостью с поклонниками. Знаменитость, который ждет появления третьего ребенка, рассекретил пол будущего малыша.

Как известно, жена звезды - журналистка и бизнесвумен Екатерина Полтавская - беременна первенцем, но для Владимира это уже не первый ребенок. У него есть дочь Эмилия и сын Эван от первого брака с Еленой Войченко, которые живут за границей.

В своем Instagram Остапчук опубликовал трогательное видео, в котором сообщил, кто именно родится у него и его возлюбленной. На кадрах звездные супруги позировали на фоне праздничной арки в форме большого банта, а позади них были фейерверки синего цвета. Тем самым пара сообщила, что у них родится мальчик.

Видео дня

"У нас будет...", - написал шоумен под роликом.

Остапчук и Полтавская решили не устраивать громких вечеринок, а сделали скромное гендер-пати. Екатерина рассказывала, что они с любимым отправились во Львов из-за командировки ведущего. Поэтому они решили узнать пол малыша именно в этом городе.

Журналистка заранее договорилась с организаторами и заказала декор. Поэтому, супруги никого не приглашали на событие и разделили ценный момент вдвоем в загородном отеле.

В комментариях под видео фанаты шоумена поздравили пару и оставили много приятных слов для них:

"Супер, лучшее гендер-пати, которое было в инстапространстве"

"Трогательное и невероятно красивое видео! Поздравляю"

"Очень мило и нежно. Коротко. Четко и понятно. Поздравляю вас, родители"

"Какие трогательные мгновения жизни! Поздравляем, Катя, Володя!"

К слову, Остапчук и Полтавская в отношениях с октября 2022 года. Они поженились в феврале этого года и также не устроили громких празднований. На днях стало известно, что Екатерина беременна.

Напомним, ранее Владимир Остапчук ответил, поддерживает ли связь с детьми от первого брака.

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