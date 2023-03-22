Артистка рассказала, что больше не видит себя на большой сцене.

Украинская певица Ната Жижченко, которая является вокалисткой группы ONUKA, заговорила о прекращении карьеры. Сейчас звезда активно принимает участие в благотворительных концертах, чтобы собрать средства в помощь Украине, но после победы она планирует покинуть шоу-бизнес.

"Думаю, вряд ли есть будущее будет на сцене. Возможно, это будут точечные проекты, более узкоаудиторные, менее популярные музыкально", - сказала звезда в интервью ЖВЛ.

Ната отметила, что с культурного фронта уходить не собирается, ведь в будущем видит себя причастной к восстановлении Украины после войны в этом направлении.

Больше всего она хочет быть полезной в родной Черниговской области, где за год до полномасштабной войны ONUKA запустила реставрацию усадьбы своего дедушки Александра Шленчика, создававшего музыкальные инструменты.

"Я вижу свое будущее, свою деятельность в возрождении Украины, в частности, Чернигова, в частности мастерской, в частности этого этнографического пространства", - добавила знаменитая певица.

Кто такая ONUKA

Украинская электро-фолк-группа во главе с Натой Жижченко. Коллектив был создан 10 лет назад. Наиболее известные песни: "Відлік", "Місто", "Time", "Around me".

Напомним, Alyona Alyona, Юлия Санина, Артем Пивоваров и ONUKA выпустили клип на саундтрек комедии "Лучшие выходные".

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