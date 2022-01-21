Со 2 февраля 2022 года во всех кинотеатрах страны — комедия "Лучшие Выходные".

Сингл "Твой день" впервые прозвучал летом 2021 года на сцене Atlas Weekend после триумфального концерта группы The HARDKISS, который закрывал фестиваль. Накануне съемок финальной сцены комедии "Лучшие Выходные" участники коллаборации пригласили своих фанатов остаться после концерта, чтобы первыми услышать фрагмент новой песни.

Тысячи людей приняли участие в съемках фильма, которые стали уникальными для украинского кино: до этого подобное делали разве что во время создания фильма "Звезда родилась" (A Star is Born) и "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody). Текст песни написали alyona alyona и Артем Пивоваров, музыку артисты записали в сотрудничестве. А собрал сингл талантливый композитор Евгений Филатов (The Maneken), который также выступил в роли саундпродюсера фильма.

"Это работа исключительно украинских исполнителей, мы сделали 100 процентный украинский продукт. История фильма разворачивается в Киеве и, частично, — на фестивале, где звучит разная музыка, на разный вкус — именно это все и вдохновило меня объединить четырех разных, разножанровых артистов и все вместе мы создали "твой день". Не хочется спойлеров, но исполнение песни станет кульминационным моментом в фильме. "Лучшие Выходные" с 02.02.2022 — самая музыкальная комедия года", — Евгений Филатов, композитор сингла и саундпродюсер комедии "Лучшие Выходные".

Читайте такжеКлип ANNA ASTI "Феникс" заставил плакать миллионы женщин (видео)Народные мотивы, безудержная энергия, глубокий смысл и волшебный вокал — все это о "твоем дне". А по словам режиссера фильма и клипа Влада Климчука, песня имеет все шансы, чтобы стать еще и официальным гимном всех вечеринок лета 2022. Четыре разных истории режиссер передал благодаря цветному свету, который меняется согласно партиям каждого из исполнителей. Разные по звучанию, манере и жанру исполнения артисты точно передают настроение и идею фильма. Оператором-постановщиком видеоработы выступил Юрий Король.

Комедия "Лучшие Выходные" насыщена современной украинской музыкой. В фильме можно будет услышать любимые хиты не только Артема Пивоварова, The HARDKISS и alyona alyona, но и SunSay, Latexfauna, Wellboy, KALUSH, Epolets и многих других. В историях героев комедии можно будет услышать летний поп, рок и гитарную лирику, хип-хоп и техно, а также электропоп. И это еще одна возможность сходить в кино — окунуться в атмосферу и насладиться музыкой как от известных исполнителей, так и от начинающих музыкантов. "Лучшие Выходные" объединяют!

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