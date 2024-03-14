Владимир Ращук прокомментировал инцидент.

Вскоре на телеканале 2+2 состоится премьера сериала "Позывной "Тамада", в котором одну из главных ролей сыграл актер и военный ВСУ Владимир Ращук. Во время съемок он рефлекторно выстрелил в артиста, сыгравшего оккупанта.

Как он рассказал в комментарии ТСН, ему сложно было адаптироваться к съемкам, поэтому без инцидентов не обошлось.

"В сериале есть сцена, когда у нас проходит стрелковый контакт с орками и "Тамада" убирает одного из них. Но во время съемок я периферийным зрением увидел этого орка и рефлекторно выстрелил. Конечно, это были ненастоящие патроны, но режиссер остановил съемку, подошел ко мне переспросить, все ли ок. В такие моменты морально сложно, но я обожаю сниматься", - рассказал Ращук.

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Он добавил, что после победы еще больше будет любить актерство. А пока он продолжает службу в качестве офицера секции S-3.

Известно, что Ращук пошел на фронт добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения.

Чем известен Владимир Ращук

Владимир Ращук сыграл в таких фильмах и сериалах как "Исчезающие следы", "Судья", "Центральная больница", "Пес", "Ни слова о любви" и других. Чаще всего он играет полицейских.

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