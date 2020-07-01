"На посошок": шоумен Остапчук потроллил своего сына
10:57, 01 июля 2020Звезды
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Остапчук показал с каким аппетитом его сын ест суп.
Вова показал сына / instagram.com/vova_ostapchuk
Украинский шоумен Владимир Остапчук опубликовал в инста-сториз видео, на котором его сын Эван с большим аппетитом кушает суп.
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Стоит отметить, что на фоне играла песня Славы Медяника "Кабакам - кабацкий дым".
"Эх! Давай на посошок, наливай-ка горькую. Пей, когда ещё теперь я вернусь домой?", - поется в песне.
А сам Остапчук подписал это видео жизненной фразой: "Когда ты вчера хорошо погулял, а сегодня заказал суп".
Сын ест суп / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Остапчук ответил на самые неудобные вопросы подписчиков.
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