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"На посошок": шоумен Остапчук потроллил своего сына

10:57, 01 июля 2020
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Вова показал сына / instagram.com/vova_ostapchuk

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Стоит отметить, что на фоне играла песня Славы Медяника "Кабакам - кабацкий дым". 

"Эх! Давай на посошок, наливай-ка горькую. Пей, когда ещё теперь я вернусь домой?", - поется в песне.

А сам Остапчук подписал это видео жизненной фразой: "Когда ты вчера хорошо погулял, а сегодня заказал суп".

Сын ест суп / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее Остапчук ответил на самые неудобные вопросы подписчиков.

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