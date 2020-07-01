"На посошок": шоумен Остапчук потроллил своего сына

Остапчук показал с каким аппетитом его сын ест суп.

Украинский шоумен Владимир Остапчук опубликовал в инста-сториз видео, на котором его сын Эван с большим аппетитом кушает суп.

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Стоит отметить, что на фоне играла песня Славы Медяника "Кабакам - кабацкий дым".

"Эх! Давай на посошок, наливай-ка горькую. Пей, когда ещё теперь я вернусь домой?", - поется в песне.

А сам Остапчук подписал это видео жизненной фразой: "Когда ты вчера хорошо погулял, а сегодня заказал суп".

Как сообщал УНИАН, ранее Остапчук ответил на самые неудобные вопросы подписчиков.

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