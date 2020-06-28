"Надо брить пах?": Вова Остапчук ответил на самые неудобные вопросы подписчиков

Шоумен ответил, нужно ли брить пах.

Украинский шоумен Вова Остапчук создал в инста-сториз опросник, где подписчики могли задать ему самые неудобные вопросы.

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Итак, одним из вопросов было: "Должен ли мужик брить пах? Что у тебя там?". На такой вопрос Вова ответил шутливо: "Считаю, что должен. Ну ей же не в Карпатах грибы искать".

Еще один неудобный вопрос звучал так: "Танцевал голый перед Кристиной (новая девушка Вовы, - УНИАН)?". Шоумен ответил, что танцевал голым перед возлюбленной. Также он добавил, что они оба зажигалки и танцев в их жизни много.

Пожалуй, самым неудобным вопросом было: "Ты др*чишь?". Остапчук вовсе на него не ответил, а лишь предложил фанатам проголосовать за ответ "да" или "нет".

Как сообщал УНИАН, ранее Остапчук раззадорил фанатов гавайским "луком" на кухне.

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