Сегодня Руслану исполнилось уже шесть лет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поздравил сына с 6-летием. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, сделанное из архивных фотографий мальчика.

На снимках видно, что Ким счастлив со своей семьей. Можно заметить фотографии не только сына Руслана, но и его с супругой Юлией, а также с их двумя дочерьми - Евгенией и Александрой.

Интересно, что каждая из фотографий подписана. Например, на одном из фото сказано, что оно было сделано, когда Руслану удалили два зуба. На другом снимке написано "Україна переможе", на третьем - "Я в зоопарке. Испания" и так далее.

Видео дня

Пользователи сети поздравили сына Кима

"Поздравляем вас и вашего сыночка. Мирного неба, успешной, процветающей Украины ему и нам всем! С днем рождения, пусть сбываются светлые мечты"

"Поздравляю, пусть растет в мирном Николаеве и Украине"

"С именинником! Пусть растет здоровым, красивым, добрым мальчиком на радость вам"

"Поздравляю! Пусть живет счастливым в мирной стране!"

"Поздравляю вашу семью. Крепкого здоровья и исполнения мечтаний"

Напомним, экс-"виагра" Миша Романова закрутила роман с советником Зеленского.

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