Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поздравил сына с 6-летием. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, сделанное из архивных фотографий мальчика.
На снимках видно, что Ким счастлив со своей семьей. Можно заметить фотографии не только сына Руслана, но и его с супругой Юлией, а также с их двумя дочерьми - Евгенией и Александрой.
Интересно, что каждая из фотографий подписана. Например, на одном из фото сказано, что оно было сделано, когда Руслану удалили два зуба. На другом снимке написано "Україна переможе", на третьем - "Я в зоопарке. Испания" и так далее.
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Пользователи сети поздравили сына Кима
- "Поздравляем вас и вашего сыночка. Мирного неба, успешной, процветающей Украины ему и нам всем! С днем рождения, пусть сбываются светлые мечты"
- "Поздравляю, пусть растет в мирном Николаеве и Украине"
- "С именинником! Пусть растет здоровым, красивым, добрым мальчиком на радость вам"
- "Поздравляю! Пусть живет счастливым в мирной стране!"
- "Поздравляю вашу семью. Крепкого здоровья и исполнения мечтаний"
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