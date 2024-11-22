Певица поделилась, с какими страхами столкнулась после разрыва с композитором.

Знаменитая певица Вера Брежнева в очередной раз прокомментировала свой развод с композитором и продюсером Константином Меладзе, который состоялся летом 2022 года. Артистка рассказала, как пережила разрыв отношений с мужем.

Говоря о разводе, исполнительница не смогла сдержать слез. Звезда эмоционально о своем состоянии после развода. Брежнева призналась, что тогда она находилась в ужасном состоянии и сложно переживала их расставание.

По словам Веры, она перестала быть уверенной в себе и начала думать, что больше никогда не сможет построить новые отношения и влюбиться. Она была уверена, что уже никому не будет нужна в 40 лет.

"Когда разводилась, то я думала, что все, мне 40, я больше никого не встречу, я никому не буду нужна, я слишком стара для отношений. Я не знала, смогу ли я влюбиться. Но это все нужно было прожить", - поделилась знаменитость.

Брежнева справилась с тем сложным периодом и смогла побороть навязчивые мысли. Сейчас она счастлива и наслаждается новой жизнью. В дополнение, певица дала совет поклонницам, которые сейчас переживают развод. Она отметила, что не стоит сразу после разрыва искать новых отношений, важно дать себе время на восстановление.

"Хочу сказать всем, кто проходит развод или просто расставание после долгих лет, - это сразу не идти в новые отношения. Нужно, чтобы прошло время. Дать себе время прийти в себя. Неважно, кто был инициатором разрыва, - для двух сторон это все равно процесс. Я рада, что в этот сложный этап максимально себе помогла. Могу сказать, что в 40 лет развод - это не конец жизни", - подчеркнула звезда.

Отметим, что пара заключила брак в 2015 году. Впоследствии ходили слухи, что у них не все так хорошо в отношениях. Впервые сама Вера намекнула на развод с мужем в 2020 году. Позже поговаривали, что у супругов разные политические взгляды, что могло стать причиной разрыва. Осенью 2023 года артистка объявила об их разводе.

Напомним, ранее 42-летняя Вера Брежнева призналась, что влюблена. После слухов о романе с богачом артистка ответила, когда планирует свадьбу с бойфрендом.

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